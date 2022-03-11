المهندسون ينتخبون النقيب العام (صور)

جدة - نرمين السيد - وانتخابات اليوم هى آخر جولات ماراثون انتخابات نقابة المهندسين الذى انطلق فى 25 فبراير الماضى، واستمر على مدى أسبوعين، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الإولى، لعدم حصول أيا من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، لتجرى جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولا على أصوات المهندسين فى انتخابات الجولة الأولى للانتخابات.

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