وزيرة الهجرة تبحث التحضيرات النهائية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، اليوم الجمعة، بأن هذا الاجتماع جاء للوقوف على التحضيرات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، لدى الوزارات والهيئات المشاركة، مؤكدة أن المؤتمر يأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى.
وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر فى هذه النسخة يستهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى المجال الصناعى، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجارى والصناعى داخل القارة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة، منها استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعى وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعى، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة، كما سيناقش الصناعة الخضراء، فى ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27K، وغيرها من الملفات الهامة التى تستهدف تطوير هذا القطاع.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه كان هناك حرص خلال تنظيم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين فى مجال الصناعة فى عدد التخصصات الصناعية الهامة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات من شأنها المشاركة فى تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها فى مجال توطين الصناعة.
وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" فى إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقى بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة 5 نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التى تسهم بشكل فعال فى عمليات التنمية المرجوة.
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