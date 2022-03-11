نشاط السيسى فى أسبوع.. زيارة السعودية والندوة التثقيفية للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - السيسى يتابع أعمال اللجنة الوزارية للإعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 فى شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

ووجه الرئيس السيسى - خلال الاجتماع - بتوفير جميع الموارد المالية لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، لاستضافة القمة على نحو يعكس مكانة مصر سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الشق الفنى أو فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة.



السيسى يوجه بتعزيز قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

السيسى يتوجه إلى السعودية فى زيارة رسمية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الثلاثاء الماضى، إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فى زيارة رسمية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وصول الرئيس السيسى إلى السعودية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان الأمير محمد بن سلمان ولى العهد فى مقدمة مستقبليه.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، فى الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسى يلتقى ملك السعودية فى الرياض

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الرياض، مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال الرسمى أقيمت للرئيس، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

السيسى يتفقد معرض الدفاع العالمى بالرياض ويزور الجناح المصرى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جولة تفقدية فى معرض الدفاع العالمى بالرياض بصحبة الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية.

ويمثل معرض الدفاع العالمى بالرياض منصة عالمية فى قطاع التصنيع الدفاعى، وتعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

مصر والسعودية يتفقان على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا بين البلدين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومن خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ورؤية مصر 2030م.

كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها فى العديد من القطاعات المستهدفة بما فى ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقارى والزراعة.

السيسى وولى العهد السعودى يتفقدان حى الطريف التاريخى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى وولى العهد السعودى جولة تفقدية، فى حى الطريف التاريخى فى الدرعية.

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته للسعودية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الثلاثاء، إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسى: ندعم المساعى الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الازمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الرئيس السيسى ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكل المساعى الدبلوماسية التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة فى هذا الصدد سواء ثنائيًا، أو على الصعيد المتعدد الأطراف.

الرئيس السيسى يكرم أسر الشهداء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وكرم الرئيس السيسى، عددا من أسر الشهداء، وأكد أن أسر الشهداء دفعت ثمنًا غاليًا فى تقديم أبنائها فداء للوطن، مشددا على ضرورة أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله.

السيسى ورئيس طاجيكستان يستعرضان حرس الشرف

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إمام على رحمان رئيس طاجيكستان بقصر الاتحادية، واستعرضا حرس الشرف وعزف السلام الجمهورى للبلدين.

السيسى ورئيس طاجيكستان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم

شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسى والطاجيكى إمام على رحمن، أمس الخميس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بقصر الاتحادية.

ووقع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة المصرية وطاجيكستان، كل من وزير الزراعة السيد القصير ووزير الزراعة فى طاجيكستان كريم زوده سادى.

تفاصيل جلسة مباحثات السيسى ورئيس طاجيكستان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، بقصر الاتحادية، الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس الطاجيكى إلى مصر، مشيدا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.