/684753/الخارجية-وصول-الهلال-الأحمر-المصري-إلى-رومانيا-للمشاركة-في-جهود-الإغاثة-علي-الحدود-الرومانية-الأوكرانية

استقبل السفير مؤيد الضلعي سفير جمهورية مصر العربية فى بوخارست، الدكتور محمود ثروت مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري، والمهندس مصطفى رفعت مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري ومسؤول الإغاثة الدولية، من أجل المشاركة في الجهود الإنسانية على الحدود الرومانية.

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و بدأ فريق الهلال الأحمر المصري، مهمته في بوخارست بعقد اجتماع مع السفير الضلعي، للتعرُف على التطورات الميدانية على الحدود الرومانية/الأوكرانية، وجهود الإغاثة التي يتم تقديمها هناك.

وصول الهلال الأحمر المصري إلى رومانيا للمشاركة في جهود الإغاثة علي الحدود الرومانية الأوكرانية

وفي إطار الاستعداد للتوجُّه إلي نقطة الحدود SIRET شمال رومانيا للمساهمة في الجهود الإغاثية هناك، قام الفريق المصري بزيارة مقر الصليب الأحمر الروماني ببوخارست، وتم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.

ومن جانبها، قامت سفارتنا في بوخارست بتنسيق تحركات الفريق المصري مع السلطات الرومانية لتيسير مهمتهم. هذا، وتستمر مهمة الفريق المصري في رومانيا لمدة أسبوع؛ وتتضمّن المشاركة في جهود الإغاثة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على الحدود.