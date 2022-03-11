/684752/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-شاهد-الاعلان-الدعائي-الأول-لمسلسل-الكبير-6

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الاعلان الدعائي الأول لمسلسل «الكبير أوي» الموسم السادس، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، والذي يظهر فيه شخصيتن أحمد مكي، «الكبير وجوني»، والذي قام بتأديتهم ببراعة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الاعلان الدعائي الأول لمسلسل الكبير أووي 6

وظهر في البرومو الدعائي لمسلسل «الكبير أوي» الموسم الثالث، المتداول عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، جميع أبطال العمل كما هم باختلاف الفنانة دنيا سمير غانم، ويزيدهم الفنانة رحمة أحمد.

ومسلسل الكبير يخوض بطولته الفنان محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبو الحجاج، بيومي فؤاد، والمسلسل تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

البوستر الرسمي لمسلسل الكبير

وكان قد طرح أحمد مكي في الساعات القليلة الماضية، البوستر الرسمي لمسلسل «الكبير اوي 6»، من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلا: «توكلنا على الله ... إن شاء الله خير ... و كل سنه وانتم طيبين».

أحمد مكي في الاختيار 2

الجدير بالذكر أنه كان قد شارك أحمد مكي في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار في رمضان المنقضي، حيث جسد شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعي، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم، كريم عبدالعزيز، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، أحمد العوضي، أحمد شاكر عبداللطيف، إنچي المقدم، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول العمل قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.

والعمل من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.