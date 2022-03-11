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أدلى فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022.

دوت الخليج

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، والتي يتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا.

السكرتير العام للحزب يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022

وكان قد توافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، استعدادًا لعملية التصويت والانتخاب والمقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائى كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي اطمأنت تماماً على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وأعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه قد تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة فى المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وتهيب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكمامة الواقية التى توزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 تضم كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.