/684746/نديم-زيدان-يدخل-الإنتاج-الدرامي-بمسلسل-قيصر-تفاصيل

يستعد المنتج نديم زيدان لخوض تجربة فنية جديدة في مجال الانتاج، إذ أنه يقوم حاليا في عالم الإنتاج الدرامي بمسلسل «قيصر»، الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية باعتبارها المستقبل فقال لما صرحه نديم زيدان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نديم زيدان الجديد بعنوان القيصر

ويعرض مسلسل «قيصر» خارج السباق الرمضاني من عام 2022 بسبب الازدحام الفني عليها، وذلك على إحدى المنصات العربية التي لم يعلنها حتى الان، ويترقب نديم زيدان الوقت المناسب الذي سيحقق به نجاح مختلف خلال هذا العمل.

نديم زيدان يعيش حالة من النشاط الفني

الجدير بالذكر أنه، المخرج نديم زيدان يعيش حالة من النشاط الفني، إذ أنه يدرس نديم زيدان فكرة تقديم برنامج جديد خلال شهر رمضان المقبل على إحدى الشاشات الفضائية العربية، حيث من المفترض أن تكون الفكرة حول السوشيال ميديا ويقوم زيدان خلال الحلقات باستضافة عدد من النجوم والمشاهير ونجوم الرياضة، كونه مالك شركة مختصة بالسوشيال ميديا، ويعمل في المجال لأكثر من 15 عام.

كما يستعد للمشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي الجديد "كمال اصطناعي" امام النجم محمد فراج والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي من المقرر أن تدور أحداثه في عالم من الفانتازيا والتي يفضلها الكثير من مستعمي الراديو،

ويعد مسلسل "كمال اصطناعي" من إخراج المذيعة زهرة رامي، وقام بكتابته الشاعر مصطفى إبراهيم، ويبدأ نديم زيدان في تسجيل دوره في المسلسل خلال أيام عقب الانتهاء من تعاقدات كافة النجوم المشاركين في المسلسل. العربية.. والعرض خارج رمضان.

مسلسلات شهر رمضان 2022

يعرض في شهر رمضان 2022 أول عمل درامي يناقش معاناة الام داخل محكمة الأسرة والذي يأتي بعنوان «فاتن أمل حربي»، إذ تظهر نيللي كريم «بطلة العمل»، فيه بدور أنها أم لطفلتين، وتتوجه لمحكمة الأسرة بعد خلافاتها مع زوجها، والمسلسل من إخراج محمد العدل، وإنتاج العدل جروب، وتأليف إبراهيم عيسى.

ويعد مسلسل «راجعين ياهوى» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروم، ومن المقرر عرضه على قناة Cbc ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.