المملكة المتحدة تتخلى عن أوكرانيا.. قتال البريطانيين للروس ممنوع

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن الجنود البريطانيين الذين يذهبون بدون إذن لمحاربة الروس في أوكرانيا، سيحاكمون عسكريًا عند عودتهم.
وتقول صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن تحذير بوريس جونسون، جاء بعد تقارير تحدثت عن فرار 4 جنود من الخدمة، وتوجههم إلى مناطق القتال في أوكرانيا، مضيفة أن وزراء الحكومة البريطانية يخشون من أن يتم استخدام وجود هؤلاء الجنود في ساحة المعركة كذريعة من قبل روسيا لجر المملكة المتحدة إلى صراع.
وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الجنود الذين يسافرون إلى أوكرانيا يمكن أن يعاملوا كفارين من الخدمة، وربما يُسجنون عند عودتهم إلى بريطانيا.
وتحدثت تقارير صحافية عن أن شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من فوج الحرس، قد تخلى عن مهامه كحارس ملكي في قلعة وندسور، وانضم إلى الفيلق الدولي الأوكراني للمقاتلين المتطوعين الأجانب، وفق ما كشفت عنه صحيفة «الصن» البريطانية.
وبحسب ما ورد كتب الجندي إلى والديه قبل حجز تذكرة ذهاب فقط إلى بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بنية عبور الحدود إلى أوكرانيا.
أثار هذا التطور المفاجئ حالة من الذعر في وزارة الدفاع، وفق «الصن»، حيث تسابق قادة الأمن لاعتراض طريق الشاب وإعادته، حتى لا تحاول روسيا الادعاء بأن بريطانيا دخلت الحرب إذا تم العثور على جنود عسكريين بريطانيين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وعند سؤاله عن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، قال بوريس جونسون خلال زيارة إلى بيركينهيد: «أعتقد أن كل شخص يرى ما يحدث في أوكرانيا سيتفهم هذه المشاعر وأعتقد أن الكثير من الناس، العديد من الأشخاص في قواتنا المسلحة، سيتعاطفون لأنني لا أعتقد أنني رأيت مثل هذا التمييز الواضح في الشؤون الدولية بين الصواب والخطأ والخير والشر فيما يفعله الرئيس بوتين بالناس في أوكرانيا».
وأضاف: «لكن لدينا قوانين واضحة للغاية في هذا البلد.. لا يجب عليك الذهاب إلى أوكرانيا، وأخشى أن الأشخاص الذين ينتقلون من قواتنا المسلحة، كما أوضح رئيس أركان الدفاع قبل أيام، سيواجهون محاكمة عسكرية».
ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت الخميس 24 فبراير الماضي أسبوعها الثالث في وقت يشتد الخناق الغربي على موسكو مع فرض عقوبات اقتصادية موسعة.
ورغم إجراء جولات مباحثات بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الأزمة تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر، في ظل أوضاع إنسانية تزداد سوءا مع ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من مليونين.
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