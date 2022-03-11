المملكة المتحدة تتخلى عن أوكرانيا.. قتال البريطانيين للروس ممنوع

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أن الجنود البريطانيين الذين يذهبون بدون إذن لمحاربة الروس في أوكرانيا، سيحاكمون عسكريًا عند عودتهم.

وتقول صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن تحذير بوريس جونسون، جاء بعد تقارير تحدثت عن فرار 4 جنود من الخدمة، وتوجههم إلى مناطق القتال في أوكرانيا، مضيفة أن وزراء الحكومة البريطانية يخشون من أن يتم استخدام وجود هؤلاء الجنود في ساحة المعركة كذريعة من قبل روسيا لجر المملكة المتحدة إلى صراع.

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الجنود الذين يسافرون إلى أوكرانيا يمكن أن يعاملوا كفارين من الخدمة، وربما يُسجنون عند عودتهم إلى بريطانيا.