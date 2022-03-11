«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى في القاهرة 8 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 08 درجات والصغرى 03.