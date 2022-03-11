عاجل- النقل تصدر بيانا بشأن رشق القطارات بالحجارة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، و استكمال المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقى القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.