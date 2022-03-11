«شقاوة هتخلي الغزالة رايقة».. كريم محمود عبد العزيز وسلمان عيد ضيوف «صاحبة السعادة»

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يستعد الثنائي الكوميدي، الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، والفنان القدير سليمان عيد، للحلول ضيوف على برنامج «صاحبة السعادة»، وذلك في مساء يوم الاثنين المقبل على قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد استضافة كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد في صاحبة السعادة

ويتحدث الفنان كريم محمود عبد العزيز عن أحدث أعماله الفنية خاصة أغنية الغزالة رايقة التي حققت شهرة عريمة داخل مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، فضلا عن تفاصيل فيلم من أجل زيكو والانتقادات التي وجهت له بشأن استنتاخه من عمل أجنبي.

سليمان عيد في صاحبة السعادة

ويتطرق الثنائي كريم عبد العزيز ومحمد عيد، للحديث عن تفاعلهم معا في عدد من الفيديوهات الكوميدية التي يشاركنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقق شهرة واسعة بين رواد السوشيال ميديا، وكيف يجتمعان كاصدقاء رغم فارق السن بينهم.

الترويج لحلقة كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc، البرومو التشويقي للحلقة التي من المقرر أن تستضيف بها سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز، وعلقت عليها: «استنوا سهرة كلها كوميديا وشقاوة هتخلي الغزالة رايقة.. استنوا كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد يوم الاثنين المقبل».

رامي عياش في ضيافة صاحبة السعادة

وعلى نفس السياق، تستضيف إسعاد يونس المطرب رامي عياش، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة dmc في صاحبة السعادة، والذي من المقرر أن يشعل مسرح إسعاد يونس بباقة من أعماله الغنائية الفريدة والمميزة.

كريم محمود عبد العزيز في فيلم من أجل زيكو

و شارك مؤخرًا الفنان كريم محمود عبد العزيز في بطولة فيلم "من أجل زيكو"، وهو من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي. والذي حقق نجاحًا قبل عرض الفيلم بسبب أغنيته الغزالة رايقة

وأغنية الغزالة رايقة، هي الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والعمل إخراج بيتر ميمي، واستطاعت أن تحقق ما يقرب من 120 مليون مشاهدة في شهرًا واحدًا.