استقبال السيسى لرئيس طاجيكستان يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فذكرت صحيفة "الأهرام تحت عنوان "السيسى ورحمان يبحثان التطورات الأوكرانية والأفغانية وسبل مكافحة الإرهاب" الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى مختلف المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيدا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين الدولتين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية، الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة فى التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة، واستثمار إمكانات البلدين فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بينهما.

كما تناول الرئيسان أبرز تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى، خصوصا فى أوكرانيا وأفغانستان، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجال الأمنى والاستخبارى وتبادل المعلومات والخبرات، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية فى مكافحة الإرهاب، حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية فى التصدى لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية.

وخلال مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيسين، أكد الرئيس السيسى أن المباحثات تناولت استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى شهر نوفمبر 2022 «‪COP‬-27»، حيث تم تأكيد الحرص على حشد جهود المجتمع الدولى لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية فى العمل الدولى حول المناخ. من جهته، أكد الرئيس الطاجيكى اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، واهتمامها بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى. وشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قبول المصريين الدارسين بأوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية" أن مـجـلـس الـوزراء وافـق خـلال اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بـالـجـامـعـات الأوكـرانـيـة، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر طبقا للضوابط والشروط الـتـى تمـثـلـت فـى قـبـول تـحـويـل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24 فبراير الماضى فى كل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الـدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المحول إليها الطالب فى مصر، عن عام دراسى كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بـالـجـامـعـات الخـاصـة والأهـلـيـة اجـتـيـازهـم لـلـمـقـررات الدراسيـة المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.

وسيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخـاصـة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكى يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب فى المقررات التى درسها من خلال اختبار مرکزی يـجـرى لـطـلاب الـطـب الـبـشـرى والصيدلة بكليتى الطب والصيدلة بجامعة الـقـاهـرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسى للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بـالـجـامـعـة الـتـى يـخـتـار الــطـالـب الالتحاق بها.

وتضمنت الـضـوابـط والـشـروط والصيدلة بكليتى الطب والصيدلة بجامعة الـقـاهـرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسى للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بـالـجـامـعـة الـتـى يـخـتـار الــطـالـب الالتحاق بها.

وتضمنت الـضـوابـط والـشـروط أيضا أن يتقدم الطالب إلى الجامعة الـتـى يـرغـب فـى الـتـحـويـل إليها مباشرة، على أن يقدم ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية فى العام الجامعى الحالى، وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمى لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسى، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الـدراسـى مـن جـامـعـة الـقـاهـرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمى، وفى حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما، وأن يكون الطالب الراغب فى التحويل، حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون الشهادات التى تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج، معادلة لتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التى تم قبول تحـويـلـه بـهـا إلـى جـامعـة أخـرى، وعلى الطلاب الراغبين فى التحويل، تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- فى أوكرانيا قبل24 فبراير الماضى بكافة طرق الإثبات، ويسرى هـذا الـقـرار فـقـط عـلـى الـطـلاب المصريين الـدارسـين بـالـجـامـعـات الأوكرانية خلال العام الجامعى الحالى، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا.

وتحت عنوان "الملا: تعزيز الشراكات ينعش غاز شرق المتوسط"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد أن استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية فى مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة أسهمت فى تأمين الطاقة فى مصر والمنطقة وخلق سوق منتعش للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط وزيادة الطلب على إمداداته. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للوزير ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة المنعقد بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وتنظمه مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال، وينهى أعماله اليوم بعنوان (دور الشراكات العالمية والإقليمية فى تسريع وتيرة التحول الطاقى فى مصر).

واستعرض الملا، خلال الجلسة، الأوضاع الحالية والتحديات التى تشهدها أسواق الغاز الطبيعى العالمية منوها إلى دور مصر الحيوى فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية لتأمين جانب من الطلب فى ضوء ما تتميز به مصر من بنية أساسية متفردة فى مجال التصدير وتوافر لفائض من الغاز الطبيعى وموقع جغرافى متميز بالقرب من الأسواق المستهلكة.. كما استعرض الملا الدور الحالى لمنتدى غاز شرق المتوسط فى تعزيز التعاون الإقليمى وتنمية موارد الغاز بدول المنطقة إسهاما فى تأمين احتياجات شعوبها، وكذلك تأمين جانب من احتياجات أوروبا وآسيا من هذا المورد الحيوى.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "«المالية»: زيادة الإنفاق على تحسين المعيشة وجودة الخدمات د. محمد معيط، وزير المالية، أكد أن التحول الرقمى يعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادى، جنبا إلى جنب مع تحصيل حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية «مصر 2030»، التى تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

أضاف الوزير، فى الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالـتـعـاون مع شركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجى «SAP»، أن التحول الرقمى الذى ننشده فى «الجمهورية الجديدة»، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة، تنعكس فى خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصرى بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للناتج القومى لمصر، على نحو يسهم فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، وجذب المزيد من المستثمرين فى ظل ما توفره مصر من فرص واعدة فى مناخ أكثر استقرارا، وما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة.

وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70% من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمى وغير المرئى يقدر بنسبة 55%، وأننا نعول على المنظومات الضريبية الإلكترونية فى دمجه بالاقتصاد الرسمى، وما يرجح هذا الرأى زيادة الإيرادات الضريبية 13% فى العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.

وفى تناولها للشان المحلى أيضا ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إذ تنص التعديلات على أنه «يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أى من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمـر بـالإزالة وإعـادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التموينى، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى.

ووافق المجلس على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة سنة أخرى، وهى المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسى ومهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن «رؤية مصر 2030».

ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، التى عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقديم الحوافز والـدعـم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال فى مصر من خلال تبسيط الإجـراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتى تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعى التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار فى تلك المجالات التى تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر.

من جانبها، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "الحكومة تحارب الاحتكار إجراءات حاسمة لضبط الأسعار" أن الحكومة راجعت موقف توافر السلع وحـركـة الأسـواق المـحـلـيـة، تـزامـنـا مع اقـتـراب شهر رمـضـان، بينما شهدت معدلات التضخم زيادة بنحو 2% خلال فبراير الماضى.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولی، رئيس مجلس الـوزراء، على ضـرورة الـتـصـدى خـلال هـذه الفترة لأى ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلعة، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع.

وقـال «مـدبـولـى » خلال اجتماع الحكومة الـذى تـرأسـه أمـس إن لجنة إدارة الأزمـة تـوافـقـت مع مسؤولى الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار اسـتـرشـاديـة عـادلـة للسلع، حتى لا يكون هناك أى مغالاة أو مبالغة فى الأسعار، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروحة بها السلع تعتبر «عادلة».

وكـلـف محمود شـعـراوی، وزیر التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق، للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين حجب السلع الـغــذائـيـة الأسـاسـيـة عـن المـواطـنـين وتخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها.

وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لضبط أسعار السلع الأساسية فى الأسواق كافة، خصوصا مع تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، إلى جانب المتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة فى الأسعار، والتنسيق على مدار الساعة مع أجهزة وزارتى «التموين والداخلية» والجهات الرقابية، وكذا تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوعهم فريسة استغلال الوسطاء.

وطـالـب «شـعـراوی» المـحـافـظـيـن بـالـتـوسـع فـى إقـامـة مـعـارض ثابتة ومتحركة ومنافذ البيع والـشـوادر للسلع الأساسية، بهدف توفير السلع بكميات كبيرة وبـأسـعـار مـخـفـضـة وتلبية احـتـيـاجـات المواطنين كافة، وتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل عـلـى تـوفـيـر الـسـلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

بدورها، أصـدرت وزارة التجـارة والصناعة قرارا بوقف تصدير «الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة» لمدة 3 أشهر، تنفيذا للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك من السلع الأساسية. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التضخم بنحو 2% خلال فبراير الماضى، حيث سجل المعدل السنوى لإجمالى الجمهورية 10%، للشهر الفائت، مقابل %4.9 لنفس الشهر من العام السابق.

كما ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن مـديـر عـام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، حذر من أن «وباء كورونا لم ينته بعد»، حيث قال خلال مؤتمر صحفى فى جنيف: «بعد عامين من انتشار فيروس كورونا، توفى أكثر من 6 ملايين شخص» بسبب الفيروس.

وشدد: «الفيروس يستمر فى التحور، ومازلنا نواجه عقبات كبيرة فى إيصال اللقاحات والاختبارات والعلاجات إلى من يحتاجونها».. مشيرا إلى أنه رغـم انـخفـاض حـالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها عالميا، ورفع العديد من البلدان القيود، فإن الجائحة أبعد ما تكون عن نهايتها».

وفى حديثه إلى الصحفيين فى جنيف، ذكر «جبريسوس» العالم بأن العديد من البلدان فى آسيا والمحيط الهادى تواجه حاليا ارتفاعا فى حالات الإصـابـة والـوفـيـات. وعبر عن قلقه بشأن التخفيض الكبير للاختبارات فى العديد من البلدان، محذرا من أن «هذا يعوق قدرتنا على معرفة مكان الفيروس وكيفية انتشاره وكيفية تطوره».

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» شهدت تراجعا ملحوظا صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطعيم 41 مليونا و200 ألف مواطن بالجرعة الأولى، و31 مليون مواطن تقريبا بالجرعتين، و1.4 مليون مواطن تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة «التنشيطية»، وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تطعيم 70% من المواطنين قبل منتصف العام الجـارى، وذلك بهدف خلق مناعة مجتمعية تحول دون انتشار الفيروس بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، واستهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقى الجرعة الثالثة.