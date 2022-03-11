19 مارس.. إطلاق النسخة الثانية من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لإطلاق النسخة الثانية من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة، إذ تنطلق فعالياته يوم السبت الموافق 19 مارس الجارى، بـفندق توليب النرجس بالتجمع الخامس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





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https://tahyamisrsu.com/product/rttng/ وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن أهمية المنتدى فى نسخته الثانية تأتى ضمن فعاليات بناء الوعى لدى الشباب، وإبراز دورهم وجهودهم والمسؤولية المجتمعية لديهم، وتنمية مهارتهم للوصول بهم إلى الجمهورية الجديدة. وتابع صبحى، أن إستدامة المنتدى الوصول إلى منصة حوارية، تهدف الى الجمع بين شباب الجمهورية، للمشاركة والتعبير عن آرائهم، والخروج بتوصيات ومبادرات من خلال المناقشات الواسعة وتبادل الأفكار والخبرات، ويأتى ذلك من خلال الجلسات وورش العمل بين الشباب والمتخصصين وقادة الفكر والشخصيات العامة فى المجتمع، مشيرا إلى أن المنتدى فى نسخته الثانية يحمل العديد من المحاور النقاشية، أبرزها: (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمن القومى والتنمية السياسية، التغير المناخى والبيئة المتكاملة والمستدامة، دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة). يذكر أن المنتدى ينفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى (الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية)، بالتعاون مع الكيان الشبابى (اتحاد طلاب تحيا مصر).

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