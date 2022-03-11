حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 48 قافلة طبية مجانية فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 48 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من اليوم الجمعة 11 وحتى يوم السبت 19 من شهر مارس الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق الوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، والمركز الحضرى مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وكفر زهران بحى البدرشين محافظة الجيزة، وشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية، وكفر الشناوى مركز فارسكور محافظة دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع "عبد الغفار" أنه يتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية يومى 12 و13 مارس بمناطق النزلة المستجدة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، و كفر الشموت مركز بنها محافظة القليوبية، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والسنباط محافظة الفيوم، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والضبعة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والرويهب مركز المنشاة محافظة سوهاج.

ولفت "عبد الغفار" إلى أنه يتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق الذراع البحرية مركز العجمى بمحافظة الإسكندرية، وتوشكى مركز نصر النوبة محافظة أسوان، و الوحدة الصحية بأبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وذلك يومى 13 و14 مارس، كما يتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق مركز شباب فنارة مركز فايد محافظة الإسماعيلية، ونوسا الغيط مركز اجا محافظة الدقهلية، و بنى حرام مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز طبى النهضة الجديد بحى السلام ثانى محافظة القاهرة، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر نفسه.

ونوه "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 5 قافلة طبية مجانية يومى 15 و16 مارس فى مناطق القبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، ونجع الجزيرة مركز البدارى محافظة أسيوط، والقلج مركز الخانكة محافظة القليوبية، والعجمى محافظة الإسكندرية، وبرانيس - حماطة وابو غصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه يتم إطلاق 10 قوافل طبية يومى 16 و17 مارس فى مناطق الشماخية مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، وأبو بكر مركز جهينة محافظة سوهاج، وننا مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، وعزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية، والحبيلات الغربية مركز ابوتشت محافظة قنا، ووادى الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، والمعتمدية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

وتابعت "الصادق" أنه يتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 17 و18 مارس بمنطقتى الروضة مركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، كما يتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق النوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، ووادى الاسباعية العليا - وادى سعال مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وكفر دومتنو مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والحارة حى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك فى يومى 18 و19 من الشهر نفسه.

وذكرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 19 و20 بمناطق كفر عبود مركز ابشواى محافظة الفيوم، و منشاة همام مركز البدرى محافظة أسيوط، والصفيين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية بمحافظة الأقصر، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والابعادية مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، ونزة الهيش مركز جهينة بمحافظة سوهاج.