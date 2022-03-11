موجز دوت الخليج: 641 متعافيا من كورونا.. وفقدان الاتصال بـ«تشيرنوبيل»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 641 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 424098 حتى اليوم. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: ارتفعت مجددا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر عاجل.. الصحة: خروج 641 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات الشروط المطلوبة لقبول الطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات (فيديو) أمطار ودرجة الحرارة 8 بالقاهرة.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم الجمعة النقل تحذر من ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة عاجل - لركاب السكة الحديد.. هذه القطارات لن تصل إلى رمسيس بدءا من اليوم عبوة ناسفة تستهدف قائد عمليات صلاح الدين بالعراق عاجل.. أوكرانيا تعلن فقدها جميع الاتصالات مع محطة تشيرنوبيل النووية الرئيس الأوكرانى: إجلاء حوالى 100 ألف شخص من مدن أوكرانية خلال يومين عاجل.. روسيا تهاجم معهد فيزياء بأوكرانيا يحتوى على مفاعل نووى هجوم بمسيرة على مصفاة بالرياض.. وإدانة من وزارة الطاقة السعودية بايدن يدعو إلى وقف العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا فوز تشيلسى على نوريتش سيتى 3-1 فى الدورى الإنجليزى برشلونة يسقط فى فخ التعادل السلبى مع جالطة سراى التركى فى الدورى الأوروبى موسيمانى قبل مواجهة صن داونز: لم يعد أمام الأهلى سوى البطولات خارج القارة موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا موعد مباراة الزمالك والوداد فى دورى أبطال أفريقيا ميدو: اللى مش عايز يجدد للزمالك يمشى.. وساسى عرف قيمة النادى لما مشى برنامج الدوم.. إعلان المتأهلين لنصف النهائى فى التمثيل برنامج الدوم.. غدير سامى تتأهل فى فئة التقديم التليفزيونى برنامج الدوم.. زياد أحمد وأميرة ضاحى يتأهلان لنصف النهائى فردوس عبد الحميد: ندمت إن مكملتش دور أنيسة فى ليالى الحلمية

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