عاجل - لركاب السكة الحديد.. هذه القطارات لن تصل إلى رمسيس بدءا من اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة إن ذلك سيكون بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجارى إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشى، والذى يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتى يتم إنشاؤها بشكل نموذجى على الطراز الفرعونى والتى ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية فى مجال النقل ومحطة كبرى تساهم فى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأشارت إلى أنه لحين نهو أعمال تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتى من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وسائل النقل البديلة من أتوبيسات وميكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أنه تم رفع كفاءة محطة بشتيل المحطة وتطوير كافة مرافقها من أرصفة ودورات المياه والاستراحات لتكون فى جاهزية تامة لاستقبال الركاب، كما تؤكد الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى تساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين من مرتادى القطارات على كافة خطوط السكك الحديدية.