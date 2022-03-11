الأوقاف توزع 3 أطنان لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام اليوم فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتوزع الوزارة اليوم الجمعة 3 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الجيزة، وذلك تحت إشراف مديرية أوقاف الجيزة وبالتعاون مع المحافظة.

وبدأت الوزارة، أمس الخميس، فى توزيع الدفعة السادسة من اللحوم بواقع 25 طنًا، ضمن مشروعها "صكوك الإطعام".