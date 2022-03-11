الشروط المطلوبة لقبول الطلاب العائدين من أوكرانيا فى الجامعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن الشروط المطلوبة من أجل التحاق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، تتمثل فى أن يحاول الطالب أن يثبت إنه كان يدرس فى أوكرانيا وأن يمتلك أوراق تؤكد ذلك، وأنه ينتمى لكلية بعينها، ومستخرج الدرجات الخاصة به.

وأوضح، أنه إذا لم يتمكن الطالب من تقديم تلك الأوراق، سيقدم تعهدا أنه سيقوم بإنجاز تلك الأوراق خلال 3 أشهر، ما دون ذلك.

وأشار إلى أن الطلاب المنتمين للكليات الإنسانية من حقهم التقديم مباشرة للجامعات في الوقت الحالي، بينما طلاب الكليات العملية مثل كلية الطب والهندسة والصيدلة سيتم إجراء امتحانات تحديد مستوى لأن معظم الطلاب لا يملكون أوراق توضح السنة الدراسية