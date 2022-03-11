محافظ الغربية: حياة كريمة تسهم فى حل مشاكل أهالينا بالريف المصرى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، فعاليات لقاء "حياة كريمة ودور منظمات المجتمع المدنى"، تفعيلًا لإعلان رئيس الجمهورية بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى.





وخلال اللقاء رحب المحافظ بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ممثلى الجمعيات الأهلية فى الغربية، موجهاً التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطلق الجمهورية الجديدة وحدد عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، كما وجه التحية للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة وكذلك التحية لشهداء الوطن بمناسبة يوم الشهيد.

وأشار المحافظ أن الغربية كانت أولى المحافظات السباقة من خلال تنظيم مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية" لمناقشة تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم ، وتستكمل الغربية اليوم تنفيذ توصيات المنتدى من خلال تنفيذ لقاء اليوم والذى سيكون بداية انطلاق للتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدنى، قائلاً :"سنسعى بكل جهد إلى تنفيذ تكليف فخامة الرئيس خلال عام المجتمع المدنى".

وأضاف محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستساهم بنسبة 100% فى حل مشاكل أهالينا فى قرى الريف المصرى، مؤكداً على دور الجمعيات الأهلية فى "مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة بعد تأثر مصر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مواجهة الهجرة غير الشرعية ودعم العمالة غير المنتظمة"، مؤكداً على أن الحكومة جزء من الدولة ولن تسطيع بمفردها العمل إلا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ومع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال رحمى إن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تشهد حراك سياسياً واجتماعياً يشهد به الجميع، ومنها إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدنى والذى يدل على الأيمان الكبير بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الدولة.

ومن جانبه وجه الدكتور طلعت عبد القوى الشكر لمحافظ الغربية لسرعة الاستجابة فى تنفيذ لقاء اليوم، حيث يسعى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ توصيات منتدى شباب العالم ودعم مؤسسات المجتمع المدنى عقب إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وهو ما سيحدث نقلة نوعية فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى مما سيسهم فى طرح حلول مبتكرة، ومتكاملة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف طلعت أن الدولة المصرية قامت بإصدار قوانين ولوائح خاصة بتقنين وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد مدى إيمانها بالدور الذى تلعبه مؤسسات المجتمع الأهلى وتقوم به لتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة حياة كريمة كانت حلم ولم نكن نتصور تحققه فى هذه الفترة القصيرة من الزمن، فالمبادرة وفرت حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن الأمر لم يعد قاصرا على منطقة معينة ولا سن معين، ولكنها تستهدف المواطن المصرى منذ لحظة ميلاده وحتى سن الشيخوخة والخروج على المعاش.