«جمهورنا الجبار جاينلكم بالمشوار».. محمد رمضان يتصدر بوستر مسلسله الرمضاني

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شارك الفنان محمد رمضان الجمهور، البوستر الدعائي لمسلسله الجديد «المشوار» أمام الفنانة دينا الشربيني، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2022 على شاشة dmc.

دوت الخليج يرصد البوستر الدعائي لمسلسل المشوار في رمضان 2022

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البوستر الدعائي لمسلسل المشوار، والذي ظهر به بمفرده، وعلق عليه قائلا: «جمهورنا الجبار جيناكم ب المشوار، كل سنة وانتم طيبين وتمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة، ثقة في الله نجاح».

قنوات عرض مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان

ويعرض مسلسل «المشوار» على قناة dmc، كما يمكنك مشاهدته أيضا على قناة mbc 1، واستقبله عدد من المنصات الإلكترونية التي من المقرر أن تعرضه دون فواصل إعلانية مثل منصة Watch it ومنصة شاهد الالكترونية.

تفاصيل مسلسل المشوار

ويعد مسلسل «المشوار» من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي لما يحدث بينهم من مشكلات تعرقل مسيرتهم.

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار» كل من الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي جمعت كلًا من النجمة دينا الشربيني ومحمد رمضان، فقد اجتمعا من قبل عام 2017 من خلال فيلم “شد أجزاء”، وحقق نجاحا مختلفا في ذلك الوقت سويا .

محمد رمضان يتألق في «موسى»

جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل«موسى» بطولته إلى جانب سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.

تدور أحداث مسلسل «موسى» في قرية سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.