"مش هاشد ولا هانفُخ".. أبرز تصريحات حورية فرغلي في برنامج حبر سري

/684742/مش-هاشد-ولا-هانفخ-أبرز-تصريحات-حورية-فرغلي-في-برنامج-حبر-سري

استضافت أسما إبراهيم الفنانة حورية فرغلي، في حلقة يوم الخميس 10 مارس من برنامج حبر سري، وصرحت خلال الحلقة بعدد من التصريحات الجريئة، منها ما يخص حياتها ومنها ما يخص الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد لكم عدد من تصريحات حورية فرغلي في برنامج حبر سري

حورية فرغلي عن تجاهل الناس لها

تحدثت حورية فرغلي عن تجاهل وإهمال الناس لها من الوسط الفني وغيره، ولم يعد أحد يطمئن عليها سوى الفنانة رانيا محمود ياسين، وقالت:

- اختي من أبويا قاطعتني عشان مس حابة حد يقولها تعمل ايه وماتعملش ايه.

- رانيا محمود ياسين هي الوحيدة اللي بتسأل عليا.

حديث حورية فرغلي عن رانيا محمود ياسين

تحدثت حورية فرغلي عن العلاقة القوية التي تجمعها برانيا محمود ياسين رغم أنهما لم يتشاركا في أي أعمال فنية، ولكن رانيا دائمًا ما تطمئن عليها، وقالت:

- بحب رانيا جدًا وهي أقرب من أختي.

- رانيا الوحيدة اللي بتطمن عليا.

- رانيا ممثلة تقيلة وهي اللي ممكن أنتجلها.

تصريحات حورية فرغلي في برنامج حبر سري

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن الرجال في حياتها، وارتباطها بهيثم أحمد زكي، وطلاقها السريع من الرجل الوحيد التي تزوجته في حياتها، وقالت:

- ماحدش بيتقدم لي ولا حتى بأتعاكس في الشارع.

- حب عمري مات قبل جوازنا بيوم، ومامي دخلتي مسابقة ملكة جمال مصر عشان تخرجني من اللي أنا فيه.

- طليقي عرفني من النادي وأتعرف على أمي، وأتجوزنا من غير ما يكون عندي مشاعر تجاهه.

- أنا ماتخنتش.

- كنت بانكش هيثم احمد زكي عشان بيصعب عليا وهو قاعد لوحده، فأرتبط بيا عاطفيًا.

- مارتبطش بهيثم رغم اني كنت بدأت أحس مشاعر ناحيته عشان أنا أكبر منه بـ6 سنسن.

- آخر مكالمة بينا كانت خناقة وقالي باي باي يا طنط.

تكذيب حورية فرغلي لكل شائعات الخلافات بينها وبين النجمات

كذبت الفنانة حورية فرغلي كل الشائعات التي تداولها الجمهور عن خلافاتها مع فيفي عبد وروبي، وقالت:

- فوفا أطيب قلب في الدنيا، واللي جواها بتقوله من غير ما تزوق.

- طلع عليا إشاعاة أني ضربت روبي في الكواليس وأتقاطعنا بسبب ترتيب الاسماء على تتر مسلسل بدون ذكر ايماء.

- كلمت روبي وضحكنا على الكلام دا.

تصريحات حورية فرغلي عن حياتها الخاصة

قالت حورية فرغلي عدد من التصريحات عن حياتها الشخصية وشعورها بعدم الإستمرار طويلًا في مجال التمثيل، وقالت:

- كل واحدة بيجي لها وقت عايزة تحب وتتحب.

- مش هاطول في التمثيل لأني مش هاشد ولا هانفخ.

- عايزة أكون أسرة عشان لما أبطل تمثيل ألاقي حاجة في حياتي.

- مش هانتج لنفسي عشان مايتقالش بتمثل بفلوسها.

- كنت ملكة جمال مصر في 2002 ومش محتاجة أصلح في شكلي.

- عندي ثروة من أهلي وماعملتش حاجة من التمثيل.

- باصرف على اللبس والأكسسوارات في الأعمال الفنية من جيبي عشان أكون في أحسن شكل يليق بالدور.

- أشتريت حصان بملين جنيه أسترليني.