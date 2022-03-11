/684741/حورية-فرغلي-مكنتش-ببص-لنفسي-في-المرايا-بسبب-التريقة-على-شكلي-ومحدش-بيعاكسني

تحدثت الفنانة حورية فرغلي خلال برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس، عن أزمات مرت بها بسبب شكلها والذي أدى إلى تدميرها نفسيا، خاصة في ظل سخرية الجمهور منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد أزمات حورية فرغلي مع السوشيال ميديا وشكلها المتسبب في تدميرها نفسيا

وقالت حورية فرغلي خلال اللقاء: «كلام الناس كان بيضايقني وتريقة على شكلي ودمرني نفسيا وقعدت سنتين مش ببص لنفسي في المرايا بسبب السوشيال ميديا وكل اللي كانوا قريبين مني بعدوا».

حورية فرغلي: فقدت الثقة في نفسي بطريقة غير طبيعية

وتابعت حورية فرغلي كاشفة عن تفاصيل مرضها، وحقيقة خضوعها لعملية تجميل: «المرض بيوصل الواحد أنه يبقى عايز يموت بسبب التعب، ولما تعرضت للمرض فقدت الثقة في نفسي بطريقة غير طبيعية، وخلال مرضي عملت 15 عملية ولسه فاضل واحدة كمان».

واضافت: «بسبب المرض محستش بحاسة التذوق والشم ونسيت طعم الأكل لمدة 4 سنوات وبعد آخر عملية رجعوا لي، وخرجت من تجربة المرض أني مستناش سؤال من حد لأن الحب والصداقة شئ مش بيتشحت واعتبر أنك لوحدك في الدنيا».

حقيقة خضوع حورية فرغلي لعمليات تجميل

وأكدت حورية فرغلي، أنها لم تخضع لأي عملية تجميل، فقالت خلال برنامج حبر سري: «أنا ملعبتش في شكلي وأنا كنت ملكة جمال مصر ومش محتاجة العب في شكلي»، وعن ارتباطها خلال هذه الفترة، قالت فرغلي: «أنا محدش أتقدملي أنا مش بتعاكس حتى في الشارع».

حورية فرغلي تعيش حالة من الاذدهار الفني

تشارك الفنانةحورية فرغلي في عدد من الأعمال الفنية، إذ عرض لها خلال الأيام الماضية مسلسل «أيام»، أولى أعمالها الفنية بعد عودتها من المرض وهو من بطولة حجاج عبد العظيم، وسلوى خطاب، ورياض الخولي، وجمال عبد الناصر، وفاطمة عادل، وحنان عادل، وندا موسى وشيرى عادل، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

كما تشارك في فيلم براءة ريا وسكينة، من إخراج عبد القادر الأطرش، وتأليف أحمد عاشور، ويضم الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم وفاء عامر، حسن عبد الفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، ومنة فضالي.