أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس فى ضيافة المعادى

جدة - نرمين السيد - استضافت كنيسة القديس مارمرقس بالمعادى، أمس الخميس، فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والذى ينظمه مجلس كنائس الشرق الأوسط بالاشتراك مع مجلس كنائس مصر، تحت شعار "أنا هو نور العالم"، والذى يشارك فيه ممثلون عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر.





شارك فى اللقاء، من الكنيسة الكاثوليكية القمص بيشوى رسمى وبرفقته وفد من كنيسته، الأرشمندريت دمسكينوس عن كنيسة الروم الأرثوذكس والوفد المرافق له، المطران سامى شحاتة رئيس الكنيسة الأسقفية على رأس وفد من كنيسته، والقس نسيم فضل عن الكنيسة الإنجيلية ومعه وفد من كنيسته. وكان فى استقبال ممثلى الكنائس نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية، وجرجس صالح عضو اللجنة التنفيذية بمجلس كنائس الشرق الأوسط والأمين العام الفخرى لمجلس كنائس مصر.

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