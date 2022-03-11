وزيرا السياحة والثقافة يفتتحان مهرجان أبيدوس للموسيقى بسوهاج

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار نائباً عن رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





وبالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ألقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، كلمة أكد فيها سعادته بتواجده اليوم مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استكمالاً للروابط القوية بين الوزارتين وحرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية فى مختلف محافظات الجمهورية، بدءاً من إقامة فعالية بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل فى 22 فبراير الماضي، ومهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى 3 مارس الجاري، واليوم الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء.

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