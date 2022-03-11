/684740/لأول-مرة--وزير-الخارجية-الأسبق-يكشف-أسرار-جديدة-عن-حرب-روسيا-وأوكرانيا--وعلاقة-مصر-بأمريكا

كشف نبيل فهمي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف منير، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، عن العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وعلاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية.

دوت الخليج

قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مهمة دون وصفها بالشراكة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلينا حاليا كأصحاب رأي لمعرفة اتجاهنا نحو قضايا المنطقة.

علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مهمة دون وصفها بالشراكة

وأضاف فهمي أن مصر تربطها علاقة مهمة مع أمريكا ودول أخرى، متابعا أن أمريكا ترى أن مصر بلد أصبحت تقف على قدميها وأصبح لها موقف ورأى.

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن البعض كان يعتقد أن التيار الإسلامي سيغلب على حكم المنطقة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو وحرب أكتوبر لم يكونا على هوى أمريكا وروسيا.

ثورة 30 يونيو وحرب أكتوبر لم يكونا على هوى أمريكا وروسيا

وأوضح نبيل فهمي أن أمريكا شعرت بعد أحداث 11 سبتمبر أنها تستطيع أن تقضي على بعض القيادات ولكن لا تستطيع القضاء على الفكر المتطرف، متابعا أن جميع الأحداث الهامة في الشرق الأوسط لم تنم على الهوي الأمريكي.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورية لأنه كان هناك سعي لسرقة الهوية المصرية، مضيفا أن السعوديون هم أول من دعموا مصر بعد ثورة 30 يونيو واعتبروا أن المساس بمصر هو مساسا بالمملكة.

مضيفا أن أن القضية الفلسطنية ليست على أولويات الغرب حاليا، قائلا أن تطوير القضية الفلسطينية بالتركيز على المخالفات الإنسانية ولكن حلها سياسيا صعب.

القضية الفلسطنية ليست على أولويات الغرب حاليا

متابعا أن الرئيس الروسي بوتين يشعرأن الغرب وأوروبا ضعفاء ويعلم جيدا أن الأمريكان لن يتدخلوا عسكريا في أوكرانيا بعد حربهم في أفغانستان والعراق، موضحا أن روسيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي أصبحت منظومة مادية مثل أمريكا.

وقال وزير الخارجية الأسبق إن هناك انكماش لدول الغرب خلال الـ 5 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الأمريكان لن يخضوا معارك عسكرية بعد تجاربهم في أفغانستان والعراق.

موضحا أن هناك مبالغة في الفعل الغربي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومبالغة أيضا في رد الفعل الروسي، مضيفا أن روسيا سوف تحدد مواقع معينة لن تنسحب منها في أوكرانيا وستعمل على تعيين حكومة أوكرانية جديدة.

وتابع قائلا "ينبغي علينا أن نستمر في الدفاع عن الحق حتى نحافظ على دورنا الريادي في المنطقة وهو ما يحدث في القضية الفلسطينية، متابعا أن مصر هي العمود الفقري لمنطقة الشرق الأوسط".

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن في عام 2014 عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ووزير الخارجية بزيارة روسيا، استقبلهم الرئيس بوتين وقال للرئيس السيسي أن الغرب قام بإهانته وأهان بلده وأن سوف يقوم بإستعادة إحترامهم له دون الدخول في حرب.

وأوضح نبيل فهمي أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان اقتصاديا قبل أن يكون عسكريا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي يوازي إقتصاد دول أوروبية متوسطة وهو يكون أقل من أقتصاد كاليفورنيا.