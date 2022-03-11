/684739/وزير-الخارجية-الأسبق-أمريكا-تنظر-إلينا-حاليا-كأصحاب-رأي-لمعرفة-اتجاهنا-نحو-قضايا-المنطقة

قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مهمة دون وصفها بالشراكة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلينا حاليا كأصحاب رأي لمعرفة اتجاهنا نحو قضايا المنطقة.

دوت الخليج

وأضاف فهمي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن مصر تربطها علاقة مهمة مع أمريكا ودول أخرى، متابعا أن أمريكا ترى أن مصر بلد أصبحت تقف على قدميها وأصبح لها موقف ورأى.

مصر تربطها علاقة مهمة مع أمريكا ودول أخرى

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن البعض كان يعتقد أن التيار الإسلامي سيغلب على حكم المنطقة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو وحرب أكتوبر لم يكونا على هوى أمريكا وروسيا.

وأوضح نبيل فهمي أن أمريكا شعرت بعد أحداث 11 سبتمبر أنها تستطيع أن تقضي على بعض القيادات ولكن لا تستطيع القضاء على الفكر المتطرف، متابعا أن جميع الأحداث الهامة في الشرق الأوسط لم تنم على الهوي الأمريكي.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورية لأنه كان هناك سعي لسرقة الهوية المصرية، مضيفا أن السعوديون هم أول من دعموا مصر بعد ثورة 30 يونيو واعتبروا أن المساس بمصر هو مساسا بالمملكة.