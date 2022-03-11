/684738/عمرو-الليثي-يعلن-عودة-برنامج-كلمتين-وبس-للفنان-فؤاد-المهندس

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن استعداده لتقديم برنامج جديد بعنوان «كلمتين وبس»، والذي كان يقدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس، وذلك عبر إذاعة البرنامج العام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عودة برنامج كلمتين وبس على إذاعة البرنامج العام

وجاء هذا النبأ على الصفحة الرسمية للاعلامي عمرو الليثي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب: «حكايات عصرية من الحياة اليومية عن رائعة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس ويقدمها الدكتور عمرو الليثي، انتظرونا من الأحد إلى الخميس الساعة 7:55 صباحا على إذاعة البرنامج العام».

برنامج كلمتين وبس

برنامج كلمتين وبس كان يعالج سلبيات الشعب المصري والحكومة والروتين ويبدأ المصريون به يومهم كل صباح في الثامنة إلا خمس دقائق يوميًا ويكتبه الصحفى أحمد بهجت ويخرجه يوسف حجازي ويقدمه فؤاد المهندس، مستعينا بالأسلوب الدرامي.

فؤاد المهندس وعلاقته بالأطفال

الجدير بالذكر أنه تميز فؤاد المهندس في التلفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحاً كبيراً ويكون جمهوره الأول فيها "الأطفال" بالثمانينات والتسعينات. كما قدّم مسرحيات كثيرة للأطفال منها هاله حبيبتي. وغنى أغاني للأطفال أشهرها: "عيد ميلاد أبو الفصاد" و"رايح أجيب الديب من ديله".

بداية مسيرة فؤاد المهندس الفنية

كانت بداية مسيرة فؤاد المهندس الفنية من خلال فرقة ساعة لقلبك، ثم قام بأول دور بطولة له في السينما في فيلم بنت الجيران أمام الفنانة شادية والذي كان من إخراج وإنتاج محمود ذو الفقار وكان بمثابة مجازفة في ذلك الوقت ولكن أقدم ذو الفقار علي هذه الخطوة لايمانه بموهبة فؤاد المهندس الكوميدية.

وفاة فؤاد المهندس

وتوفي فؤاد المهندس في يوم 16 سبتمبر عام 2006، عن عمر يناهز 82 عامًا، على إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة للغاية، نتيجةً لفزعه الشديد بعد مشاهدته سقوط جزئي لسقف غرفة النوم بمنزله بالزمالك، نتيجة نشوب حريق هائل بها، وقد نجا منه بإعجوبة كبرى، وقد رحل المهندس بعد رحيل رفيق عمره عبد المنعم مدبولي بشهر واحد فقط.