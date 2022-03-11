/684737/وزير-الخارجية-الأسبق-القضية-الفلسطنية-ليست-على-أولويات-الغرب-حاليا
قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هي العمود الفقري لمنطقة الشرق الأوسط، و ينبغي علينا أن نستمر في الدفاع عن الحق حتى نحافظ على دورنا الريادي في المنطقة وهو ما يحدث في القضية الفلسطينية.
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وأضاف فهمي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القضية الفلسطنية ليست على أولويات الغرب حاليا، قائلا أن تطوير القضية الفلسطينية بالتركيز على المخالفات الإنسانية ولكن حلها سياسيا صعب.
القضية الفلسطنية ليست على أولويات الغرب حاليا
وتابع وزير الخارجية الأسبق أن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مهمة دون وصفها بالشراكة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلينا حاليا كأصحاب رأي لمعرفة اتجاهنا نحو قضايا المنطقة.
وأوضح نبيل فهمي أن مصر تربطها علاقة مهمة مع أمريكا ودول أخرى، متابعا أن أمريكا ترى أن مصر بلد أصبحت تقف على قدميها وأصبح لها موقف ورأى.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي بوتين يشعرأن الغرب وأوروبا ضعفاء ويعلم جيدا أن الأمريكان لن يتدخلوا عسكريا في أوكرانيا بعد حربهم في أفغانستان والعراق، موضحا أن روسيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي أصبحت منظومة مادية مثل أمريكا.
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