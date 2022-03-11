/684736/ملخص-مباريات-ذهاب-دور-الـ-16-بالدوري-الأوروبي-2022

شهدت منافسات بطولة الدوري الأوروبي، في الساعات الماضية، على العديد من المنافسات القوية في دور ذهاب من الدور الـ 16 بالبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت وست هام يونايتد الإنجليزي ضيفاً على إشبيلية الإسباني، فيما حل سبارتيك موسكو الروسي، ضيفاً على لايبزيج الألماني، وبرشلونة وجالطة سراي التركي، وأتالانتا وباير ليركوزين، وسبورتينج براجا مع موناكو، وجلاسجو رينجرز مع ريد ستار بلجراد.

نتيجة مباراة إشبيلية ووست هام يونياتد

حقق فريق إشبيلية الإسباني الفوز، على غريمة القاري فريق وست هام يونايتد، بنتيجة هدف دون رد، في ذهاب دور السادس عشر من منافسات الدوري الأوروبي.

سجل الدولي المغربي منير الحدادي هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، ليقرب لفريقه بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

نتيجة مباراة لايبزيج وسبارتيك موسكو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة لايبزيج وسبارتيك موسكو، في لقاء جمع بين الفريقي على الأراضي الألمانية بذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

شهدت المباارة على العديد من الكرات الخطرة، من قبل مهاجمي الفريقين، والتي كانت بدون نتيجة إيجابية، من خلال تألق مدافعي الطرفين والحراس.

نتيجة مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن

حقق فريق اتالانتا الإيطالي وسط جمهورة وعلى أرضة، الفوز على الفريق الألماني باير ليفركوزن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة سبورتينج براجا وموناكو

حقق سبورتينج براجا الفوز على موناكو بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، على ملعب مونسيبال دي براجا معقل فريق براجا.

نتيجة مباراة جلاسجو رينجرز وريد ستار بلجراد

ححق فريق جلاسجور رينجرز الفوز، على غريمة القاري ريد ستار بلجراد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي، على ملعب ابروكس معقل فريق رينجرز.

نتيجة مباراة برشلونة وجالتا سراي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين برشلونة وجالاتا سراي التركي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

حاول برشلونة تعديل نتيجة اللقاء من خلال العديد من الكرات الخطرة على مرمى الفريق التركي، ولكن تألق الحارس يمنع الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز أمام جمهورة وعلى أرضة.