نشرة أخبار الفن: محمد سعد يقدم السيرة الذاتية لاسماعيل ياسين.. أبولين تراولي بصدر مكشوف بمهرجان الأقصر.. وهذا سبب بكاء ليلى علوي في الدوم

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شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 10 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

محمد سعد يقدم السيرة الذاتية لاسماعيل ياسين

تعاقدت إحدى شركات الإنتاج على تقديم سيرة الفنان الكوميدي الشهير إسماعيل ياسين رغم قيام الفنان أشرف عبد الباقي تجسيدها من قبل، ولكنها وجده الجمهور بأنه افتقر لبعض الاشياء والتفاصيل الخاصة بالكوميديان الراحل، ووفقا لتقارير صحفية، علم دوت الخليج بمشاركة الفنان محمد سعد سيرة إسماعيل ياسين في مسلسل جديد ومن إخراج المُخرج الكبير محمد فاضل، الذي يعود به الساحة الفنية بعد غياب دام طويلا.

ابولين تراولي بصدر مكشوف في ختام مهرجان الأقصر

لفتت المخرجة ابولين تراولي السمرا الأنظار خلال الحفل الختامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يحدث الآن، لما أردته من فستان طويل وبسيط، ولكن يتميز بفتحة صدر كبيرة، مع بعض من الكرانيش على الأكتاف وفي نهاية الفستانن من أسفل، وهو مصنوع من الستان الأسود اللامع.

وفاء سالم تكشف سبب غيابها عن الوسط الفني

ظهرت الفنانة القديرة وفاء سالم، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، لتحل ضيفة على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، لتتحدث عن سبب غيابها فنيا وعن الشائعات حول اعتزالها فنيا، فقالت: «مش ذنبي الحقيقة، أنا طول عمري حابة أكون ممثلة واتولدت إني أكون ممثلة، بس مش ديما بيبقى عليا الطلب، وربنا رزقني بحب الناس اللي بيدفعوني طول الوقت إني مكسلش واختار اللي ميزعلهمش مني».

تأثر ليلى علوي بأداء المتسابقتين ناردين وماريا

بدأت حلقة اليوم الخميس، من برنامج الدوم بموهبتين شباتين، أبهرت لجنة تحكيم البرنامج المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمايسترو نادر عباسي، والمخرج تامر محسن، إذ اشعلا الثنائي حماس مسرح الدوم في أول دقيقة من الحلقة من خلال تمثيل مشهد من مسرحية غرفة 101، وبأداء قوي ومتألق استطاعا الثنائي التأثير في لجنة تحكيم الدوم والجمهور.

وعلقت ليلى علوي على أداء ناردين فارس وماريا، فقالت: «نزلتوا دموعي وخلتوني أعيط، انتوا هايلين وبرافو عليكم انتم الاتنين، كنتم طبعيين جدا والمشهد حلو»، في حين قال لهم تامر محسن بأن أدائهم كان متألق لكنهم يحتاجون التركيز على مخارج الحروف نبرة الصوت، في حين علق المايسترو نادر عباسي على أداء ناردين فقط قاىلا بأنه يجب أن تدرس المشهد بشكل أكثر.