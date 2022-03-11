/684733/وزير-الخارجية-الأسبق-روسيا-ستحدد-مواقع-معينة-لن-تنسحب-منها-في-أوكرانيا-وستقوم-بتعيين-حكومة-جديدة

قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك انكماش لدول الغرب خلال الـ 5 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الأمريكان لن يخضوا معارك عسكرية بعد تجاربهم في أفغانستان والعراق.

دوت الخليج

وأضاف فهمي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هناك مبالغة في الفعل الغربي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومبالغة أيضا في رد الفعل الروسي، مضيفا أن روسيا سوف تحدد مواقع معينة لن تنسحب منها في أوكرانيا وستعمل على تعيين حكومة أوكرانية جديدة.

القضية الفلسطنية ليست على أولويات الغرب حاليا

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن القضية الفلسطنية ليست على أولويات الغرب حاليا، قائلا أن تطوير القضية الفلسطينية بالتركيز على المخالفات الإنسانية ولكن حلها سياسيا صعب.

وأوضح نبيل فهمي أنه ينبغي علينا أن نستمر في الدفاع عن الحق حتى نحافظ على دورنا الريادي في المنطقة وهو ما يحدث في القضية الفلسطينية، متابعا أن مصر هي العمود الفقري لمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي بوتين يشعرأن الغرب وأوروبا ضعفاء ويعلم جيدا أن الأمريكان لن يتدخلوا عسكريا في أوكرانيا بعد حربهم في أفغانستان والعراق، موضحا أن روسيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي أصبحت منظومة مادية مثل أمريكا.