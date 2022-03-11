/684732/ملخص-مباريات-الدوري-الإنجليزي-اليوم-الخميس-تشيلسي-يضرب-نوريتش-بثلاثية

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم على أربع مباريات في الجولة الثلاثين، والتي جاءت بالعديد من المفاجأت في نتائج اللقاءات، والتي تأتي على رأسها تشيلسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأتي الأربع منافسات بالدوري الإنجليزي، بين تشيلسي مع نوريتش سيتي، وأستون فيلا مع ليدز يونايتد، وساوثامبتون مع نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون مع واتفورد.

نتيجة مباراة تشيلسي ونوريتش سيتي

انتهت أحداث مباارة تشيلسي ونوريتش سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح فريق البلوز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح تريفوه تشالوباه سجل التهديف مبكراً في المباارة، في الدقيقة الثالثة، والتي جاء بالثاني من بعده ماسون ماون في الدقيقة الرابعة عشر، وجاء كاي هافرتس بالثالث في الدقيقة التسعين.

سجل تيمو بوكي الهدف الوحيد في المباراة لصالص نوريتش سيتي في الدقيقة التاسعة والستون، ليحفظ ماء الوجه بين جمهوره وعلى ملعبه "كارو رود".

بهذا الفوز يرفع تشيلسي رصيده إلى النقطة الـ 56 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند النقطة الـ 17 في المركز الأخير بالجدول.

نتيجة مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا

حقق أستون فيلا الفوز بثلاثية نظيفة على ليدز يونايتد، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

سجل فيليبي كوتينيو الهدف الأول في المباارة في الدقيقة الـ 22، وجاء مانى كاش بالثاني في الدقيقة الـ 67، وأكد كالوم تشامبرس بالثالث في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة الـ 36 ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 23 في المركز السادس عشر.

نتيجة مباراة ساوثامبتون ونيوكاسل يونايتد

انتهت أحداث مباراة ساوثامبتون ونيوكاسل، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ستيوارت ارمسترونج الهدف الأول في المباراة لصالح ساوثامبتون، في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر اللقاء.

رد نيوكاسل بالتعادل في الدقيقة الـ 32 عن طريق كريس وود، وأكد بالثاني بالفوز، في الدقيقة الـ 52 عن طريق برونو جيمارايش.

بهذا الفوز يرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى النقطة الـ 31 ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة الـ 35 في المركز العاشر.

نتيجة مباراة ولفرهامبتون وواتفورد

حقق ولفرهامبتون الفوز برباعية نظيفة على واتفورد، في لقاء جمع بين الفريقين مؤجل من الجولة التاسعة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل راؤول خيمينيز الهدف الأول في الدقيقة الـ 13، وجاء كوتشو هيرنانديز بالثاني في الـ 18، وضرب دانيل بودانس بالثالث في الـ 21، واختتم روبن نيفيس بالرابع في الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة الـ 43 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة الـ 19 في المركز التاسع عشر.