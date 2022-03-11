/684731/وزير-الخارجية-الأسبق-روسيا-بعد-انتهاء-الاتحاد-السوفيتي-أصبحت-منظومة-مادية-مثل-أمريكا

قال نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الدولي المعاصر ما زال قائما على فكرة مراكز القوي والحرب العالمية الثانية أو ما بعدها، وهي صراع بين دول كبري وكل جانب لديه الحق في أن يحدد مساحة من حوله تأمن ولا يمسها أحد، مشيرا إلى أن الأمريكان في عام 1823 بدأوا عهد مراكز القوة عالميا.

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وأضاف فهمي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الغرب خالف كل تعهداته بعدم ضم دول شرق روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن في عام 2014 عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ووزير الخارجية بزيارة روسيا، استقبلهم الرئيس بوتين وقال للرئيس السيسي أن الغرب قام بإهانته وأهان بلده وأن سوف يقوم بإستعادة إحترامهم له دون الدخول في حرب.

انهيار الاتحاد السوفيتي كان اقتصاديا قبل أن يكون عسكريا

وأوضح نبيل فهمي أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان اقتصاديا قبل أن يكون عسكريا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي يوازي إقتصاد دول أوروبية متوسطة وهو يكون أقل من أقتصاد كاليفورنيا.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي بوتين يشعرأن الغرب وأوروبا ضعفاء ويعلم جيدا أن الأمريكان لن يتدخلوا عسكريا في أوكرانيا بعد حربهم في أفغانستان والعراق، موضحا أن روسيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي أصبحت منظومة مادية مثل أمريكا.