«حركات جسمك فيها رقص كتير».. نادر عباسي يعلق على أداء غدير سامي

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تشهد حلقة الدوم في مساء اليوم الخميس، مواهب متنوعة بين الغناء والتقديم التليفزيوني والتمثيل، منهم من استطاع أن يستحوذ على قلب لجنة التحكيم والجمهور، ومنهم من لم يستطع إقناع لجنة التحكيم بشكل كافي بسبب توتر أدائهم وعدم اتقانهم في إختيار العمل الذي يقدمونه.

دوت الخليج يرصد تعليقات لجنة تحكيم الدوم على أداء المتسابقة سارة السيد

وكان من بين المتسابقات التي لم يكن أدائهن متقن بشكل كافي أمام لجنة تحكيم برنامج الدوم، هي المتسابقة سارة السيد، التي قدمت «انت وبس اللي حبيبي»، إذ وجدتها لجنة التحكيم بأن رغم روعة وجمال صوتها، إلى أن حركات جسمها المبالغ بها أثرت على هذا الجمال.

فقال لها المايسترو نادر عباسي: «حركات جسمك فيها رقص كتير، وهمك أن الجمهور يشاركك وده ممكن يأثر على أدائك»، في حين قالت لها ليلى علوي: «عندك لياقة في جسمك وصوتك، بس محتاجة انك تدي الطاقة بتاعتك في صوتك أكتر، وبالتوفيق».

موعد عرض برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وتشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

تفاصيل برنامج الدوم

وكانت بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

وتستكمل الحلقات المقبلة تأهل المواهب للمرحلة الثالثة من برنامج الدوم والتي تعد النهائية، في مزيد من المنافسات بين المتسابقين، ويذاع البرنامج في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر قناة on في تمام الساعة العاشرة مساء.