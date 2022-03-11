/684729/حورية-فرغلي-أختي-قاطعتني-ومفيش-حد-بيسأل-عليا

حلت الفنانة حورية فرغلي اليوم 10 مارس، في برنامج حبر سري، التي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، وصرحت عن تفاصيل كثيرة في حياتها وأعمالها، ونفت عدد من الإشاعات التي تداولها الناس عنها، وتحدثت عن علاقتها الشديدة برانيا محمود ياسين.

دوت الخليجيرصد ظهور الفنانة حورية فرغلي في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم.

حورية فرغلي: "أختي قاطعتني وماحدش بيسأل عليا غير رانيا محمود ياسين"

في أولى فقرات حلقة حورية فرغلي في برنامج حبر سري، صرحت حرية أنه لا يوجد أحد يطمئن على أحوالها باستمرار سوى الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة كل من الفنان الراحل محمود ياسين والفنانة شهيرة، وقالت: "ماحدش بيسأل عليا غيرها"، وكانت صرحت من قبل أن أختها الأصغر منها، وهي أختها من والدها وليست شقيقتها، وقالت: "قاطعتني عشان مش عايزة حد يقولها دا صح ودا غلط".

حورية فرغلي تنفي الشائعات في برنامج حبر سري

عرضت أسما إبراهيم عدد من الشائعات على حورية فرغلي لتتأكد من صحتها، ومن بينهم خلافات بينها وبين فيفي عبده من بعد مسلسل الغجر، فتعجبت حرية وقالت: "أنا وفوفا نتخانق! هي فوفا بتتخانق مع حد"، واستكملت بان فيفي عبده طيبة القلب وتقول ما في قلبها لكل شخص دون تلاعب أو زيف، ولما عرضت أسما شائعة أخرى عن مقاطعة حورية فرغلي روبي بسبب ترتيب الاسماء في تتر مسلسل بدون ذكر اسماء، قالت حرية: "ترتيب الاسماء كان باسبقية الظهور، وانا لما سمعت الشائعة دي كلمتها وقعدنا نضحك عليها".

حورية فرغلي: أنا مش بتعاكس في الشارع

قامت حرية فرغلي في تنفيذ العقوبات في إحدى فقرات برنامج حبر سري، رغم أنها لم تضحك على كل ما عُرض عليها، وخلال الفقرة قالت: "أنا ماتخانتش"، وذكرت أن زواجها القصير كان بسبب عدم وجود مشاعر لديها تجاه من تزوجته، حيث أنها ذكرت ألمها بسبب وفاة حب عمرها قبل زواجها بيوم واحد، مما سبب لها صدمة، ووالدتها كانت وراء زواجها السريع لكي تخرج من الحالة السيئة التي كانت تغمرها، كما أعلنت أنه لا يوجد أحد في حياتها، ونفت أن حد تقدم لها أو حاول يتقرب منها، وقالت: "انا حتى مش بتعاكس في الشارع، ومش هشد ولا هنفخ».