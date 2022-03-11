/684726/عمر-كمال-يعلن-عن-مفاجأة-سارة-بشأن-عودته-للغناء

قال عمر كمال مطرب مهرجانات، إنه عاد إلى مصر منذ يومان وقام بالأتصال إلى أعضاء هيئة نقابة المهن الموسيقية لطلب التحقيق معه وتم تحديد موعد وإبلاغه به، مشيرا إلى أن قاموا بالتحقيق معه وجاوب على جميع أسئلة النقابة وتوضيح وجهة نظره فيما ظهر عنه في الأيام السابقة.

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وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "كان قصدي لما رديت على عبارة الشخص اللي قال لي هاني شاكر هيمرجحك إنه هيعاقبه هو".

المهن الموسيقية قامت برفع أسمه من قائمة المحظورين

وتابع عمر كمال أن نقابة المهن الموسيقية قامت برفع أسمه من قائمة المحظورين والممنوعين من الغناء وأنه سعيد جدا بهذا القرار.

وكان عمر كمال أبدى اعتذاره وأوضح أنه يكن كل الاحترام والمحبة للنقابة ونقيب الموسيقيين بحسب ما قاله عامر، أما منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين فقال إن المحققين أوصوا عمر بضرورة الانتباه لتصرفاته خاصة أنه فنان له جمهور كبير.

وقد علق عمر كمال على الأزمة بقوله: "البعض نشر أخبارا مزيفة حول حفلاتى بأمريكا فخرجت ودافعت عن نفسى فى فيديو، وقتها كتب أحد الأشخاص "هانى شاكر هيمرجحك" رديت وقولت له لا يمرجح اللى زيك عشان أنا ماشى صح ففوجئت بقرار الإيقاف."

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أرسلت لهانى شاكر اعتذارا من الممكن أن يكون غضب كونى لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه، وأضاف عمرى ما بعمل مشكلة طول عمرى رد فعل.