/684723/التعليم-العالي-تكشف-عن-شروط-تحويل-طلاب-الجامعات-الأوكرانية-للجامعات-المصرية

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن القيادة السياسية وجهت بإيجاد حل سريع لمشكلة أبنائنا الطلبة العائدين من أوكرانيا لمصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية لأستكمال دراستهم بالداخل، ومن ثم بقرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بتشكيل لجنة من رؤساء كافة الجهات المعنية بالوزارة لدراسة كافة البدائل الممكنة من الجوانب القانونية والتعليمية الممكنة لمساعدة هؤلاء الطلاب للتحويل.

دوت الخليج

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هذه اللجنة أعلنت 10 شروط لمساعدة الطلاب للنقل للجامعات المصرية ومجلس الوزراء اليوم ناقش هذه الشروط والضوابط وتم إعلانها للطلاب الدراسيين في الجامعات الأوكرانية والراغبيين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية المصرية.

10 شروط لمساعدة الطلاب للنقل للجامعات المصرية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن من ضوابط تحويل الطلاب المصريين المقيدين بالجامعات الأوكرانية للجامعات المصرية يجب عليه تقديم شئ يفيد تقييده بالجامعة الأوكرانية حتي ولو كان كارنية العام الدراسي الحالي أو صورة جواز السفر أو صورة الإقامة في أوكرانيا.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار أن الجامعات الأوكرانية تسمح لطلاب الأدبي بالالتحاق بالكليات العلمية ولكن إذا أراد الطالب التحويل للجامعات المصرية سوف يتم النظر في شهادة الثانوية العامة الخاصة به ورؤية تخصصه بها وإذا كان علمي سوف يكون ألتحاقة بالكليات العلمية، وأما إذا كان شعبة أدبي في الثانوية العامة سوف يتم النظر إذا كان قد درس المواد العلمية في الجامعة الأوكرانية أم لا ومن ثم سوف تتخذ الأجراءات اللازمة معه.

وأشار إلى أن الطالب الذي كان تخصصه علمي في الثانوية العامة سوف يتم أختباره سوف يتم تحديده في جامعة القاهرة أو عين شمس حسب تخصصه، متابعا أن الطب البشري والصيدلة سيتم أختبارهم في جامعة القاهرة وطلاب الهندسة وكلية طب الأسنان سيتم أختبارهم في جامعة عين شمس.