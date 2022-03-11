إبراهيم عيسي:خروج المصريين في 1919 لتأكيد هويتهم المصرية هو نفس ما حدث في 30 يونيو 2013

/684718/إبراهيم-عيسيخروج-المصريين-في-1919-لتأكيد-هويتهم-المصرية-هو-نفس-ما-حدث-في-30-يونيو-2013

قال الإعلامي إبراهيم عيسي، إن حزب الوفد عندما كان يترأسه سعد زغلول أختار يوم 13 نوفمبر عيد للجهاد معتبره أن ذلك اليوم هو بداية ثورة 1919 وهذا هو اليوم الذي ذهب فيه الزعماء الثلاثة سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلى شعراوي للمندوب الانجليزي لتقديم طلب للسفر خارج لتمثيل مصر في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الأولى.

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وأضاف عيسي خلال برنامجه التليفزيوني "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن يوم 9 مارس 1919 خرج الشعب وليس الزعماء الثلاثة الذين كانوا في حزب الوفد، للمطالبة بحرية واستقلال مصر وتعلن هوية مصر.

مصر من بعد العصر الفرعوني المصريون يحكمون أنفسهم

وتابع إبراهيم عيسي أن الشعب الذي خرج يوم 9 مارس 1919 في شوارع مصر ليعلنوا بالمطالبة بالحرية والاستقلال وإعلان هوية مصر، هما الذين خرجوا في الشوارع في 30 يونيو 2013 ليأكدوا على هوية 1919.

وأوضح إبراهيم عيسي ان مصر من بعد العصر الفرعوني المصريون يحكمون أنفسهم ويحكمون العالم، ومرت بنا ظروف ليست جيدة منها الاحتلالات المتتالية وفي خلال ذلك الاحتلالات هذه لم يحكم المصريين مصر.

وأشار إلى أن أشخاص كثيرة من المصريين لا يعرفوا أن مصر لم يكن بها جيش من بعد العظمة والحضارة الفرعونية وجميع من كان يحتل الدولة المصرية كان شرطه الأساسي أننا لا نملك جيش ولا نحمل سلاح.