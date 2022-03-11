وزير القوى العاملة يناقش محافظ أسوان بشأن منظومة العمل داخل ديوان المحافظة

جدة - نرمين السيد - وناقش الوزير أسلوب وآلية العمل بكل قسم وإدارة، مع تطبيق منظومة التحول الرقمى فى المعاملات لما تتميز به من السرعة والجودة فى الأداء واستمع لمطالب العاملين والمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الزيارة التفقدية للمديرية.

وطالب وزير القوى العاملة بضرورة توصيف الاحتياجات للعمل على توفيرها خلال الفترة القادمة، مع تحديد مهام وتكليفات كل قسم حتى يتسنى تقديم الخدمات المختلفة بالشكل المطلوب، كما حرص محمد سعفان وأشرف عطية على إلتقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمديرية لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء رسالتهم الوظيفية على أكمل وجه.

وفى سياق آخر، يقوم وزير القوى العاملة بعدد من الأنشطة الفعاليات يومى السبت والأحد المقبلين، يستهلها بتدشين عدد من الفعاليات وتوزيع مساعدات ووثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة من أبناء محافظة أسوان، بحضور أشرف عطية محافظ أسوان.

كما من المقرر أن يشهد وزير القوى العاملة يوم السبت، الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب تدشين مبادرة "فرحة عمرى" والتى يتم خلالها عقد زواج يتيمات وصرف منحة لكل عروس تقدر بنحو 10 آلاف جنيه، كما تشمل المبادرة إعفاء غارمات سيدات من الحبس بعد سداد ما عليهن من ديون، بجانب مساعدات إنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما يزور "سعفان" يوم الأحد المقبل، مشروع الطاقة الشمسية بنبان، ويشهد احتفالية "عمالك يا مصر.. سواعد التنمية المستدامة 2030" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تتضمن منح وثائق تأمين على الحياة بقيمة 200 ألف جنيه لكل وثيقة تصرف لأسرة العامل فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، ومن المقرر أن يستفيد من هذه المنحة نحو 4 آلاف عامل، بجانب المساعدات العينية والغذائية للعمال والأبناء الأيتام من العمال المسجلين ضمن العمالة غير المنتظمة بمحافظة أسوان.