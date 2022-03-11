الكاثوليكية تفتح معرض دار سيدة السلام بمناسبة عيد الأم (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك بمصر، مساء اليوم، معرض دار سيدة السلام، بمناسبة عيد الأم، وذلك بمقر الدار بمساكن شيراتون، بمشاركة كل من "سونيا صليب، مسؤولة الدار، ونشأت مسؤول الاستقبال بالدار".





ويحتوى المعرض على العديد من المنتجات المتنوعة المختلفة، والتى تباع بأسعار خاصة، وقامت المجموعة الثامنة من كشافة وادى النيل بعرض كشفى. الجدير بالذكر أن فعاليات المعرض تقام يومى العاشر والحادى عشر من شهر مارس الجارى، وتعد أول فعالية تقام لـ عيد الأم هذا العام.

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