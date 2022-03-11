التعليم تكرم طالبة مدارس النيل الحاصلة على برونزية كأس العالم للرماية

جدة - نرمين السيد - كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، الطالبة ميرا أحمد فاروق عبدالرحيم، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى والطالبة بمدارس النيل المصرية الدولية (فرع العبور)، الفائزة بالميدالية البرونزية فى "التارجت سبرنت" ببطولة كأس العالم للرماية، والتى أقيمت فى الفترة من 27 فبراير الماضى وحتى 8 مارس الجارى، بمشاركة 65 دولة.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أن إنجاز الطالبة ميرا أحمد، يأتى ضمن الإنجازات التى حققتها مدارس النيل المصرية الدولية، والتى تلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقوم بإدارتها شركة مصر للإدارة التعليمية، حيث اتخذت أسلوب إدارة واعى يهتم بتنمية مهارات وقدرات الطلاب، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة حققت إدارة المدارس العديد من الإنجازات كما حقق طلبة المدارس إنجازات على الصعيد الدولى والمحلى فى العديد من الميادين الرياضية والفنية والثقافية.

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