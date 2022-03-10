/684728/محمد-عدوية-يختم-لقائه-ببرنامج-معكم-منى-الشاذلي-بالدعاء-لوالده

دخل إلى أستوديو برنامج معكم منى الشاذلي أحمد ومنى ابناء الفنان محمد عدوية، وسط تسفيق الجمهور وهتافاتهم الترحيبية، وقامت منى الشاذلي باستقبالهم بحفاوة شديدة، وقام كل منهما بتعريف نفسه واسمه للجمهور.

دوت الخليج يرصد ظهور ابناء محمد عدوية لأول مرة في برنامج تليفزيوني من خلال برنامج معكم منى الشاذلي

غناء محمد عدوية 3 أغنيات لابنته منى

طلبت الإعلامية منى الشاذلي من محمد عدوية أن يقدم أغنية لابنته منى، فغنى محمد 3 أغاني لها، الأولى من أغنية له هو غناها خصيصًا لمنى ابنته، والثانية أغية هي عاملة ايه دلوقت للفنان عمرو دياب، والثالثة الليلة يا سمرة للكينج محمد منير، وقال: "دي حبيبة قلبي.

حفيد أحمد عدوية يضرب على الطبلة على أغنية كركشنجي

قام أحمد محمد عدوية حفيد أحمد عدوية بالعزف على الطبلة على أغنية جده الشهيرة كركشنجي، حيث قام محمد عدوية بالغناء، والابن عزف على آله الطبلة، وذكر محمد عدوية أن أحمد سمي على اسم جده أحمد عدوية، ومنى تم تسميتها على اسم جدتها منى والدة محمد عدوية.

محمد عدوية يدعوا لوالده ويشكر زوجته

دعى الفنان محمد عدوية لوالده أحمد عدوية في نهاية حلقته في برنامج معكم منى الشاذلي، وتمنى من الله أن يطيل في عمره ويعطي له الصحة ليتمتع بوجوده إلى جواره ويتعلم منه أكثر، ووجه الشكر الجزيل لزوجته التي تتحمله بتقلباته وظروف عمله، وشكرها على اهتمامها بالمنزل وبه وبأولاده الذين ربتهما واعتنت بهما حتى الآن.

محمد عدوية يقدم أغنية أنت تقدر

قدم الفنان محمد عدوية أغنية أنت تقدر مرة ثانية، التي قام بغنائها في أول الحلقة، وهي في الأصل دويتو قدمه عدوية مع الفنان محمود العسيلي في أحد البرامج الدعائية، هي من كلمات أمير طعيمة، وتلحين محمود العسيلي، وكلماتها:

تقدر تعمل كل حاجة

ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه بتقدر عليه

هيوقفوك هيحاولوا ييأسوك ويحبطوك ويكسروك

خليك ديما جامد جرب حاول عاند

هايقطموك وتملي يفشلوك ويبكتوك ويزهقوك

وماتزعلش دا عادي كله كلام ع الفاضي

لو غرقوك عوم لو وقعوك قوم صدقني في يوم