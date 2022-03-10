/684727/بشوشة-وإلقائك-حلو-إشادات-لجنة-تحكيم-الدوم-بأداء-غدير-سامي

استحوذت المتسابقة غدير سامي، المقدمة على موهبة الإلقاء التليفزيوني على قلوب لجنة تحكيم برنامج الدوم المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمايسترو نادر عباسي، والمخرج تامر محسن، واستطاعت أيضا أن تبهر الجمهور بحضورها المميز، وتألقها على مسرح الدوم.

دوت الخليج يرصد إشادات لجنة تحكيم الدوم بأداء المتسابقة غدير سامي

وقدمت غدير سامي فقرة تقديمه لبعض الموضوعات الاخبارية المتنوعة بين الاخبار العادية والاخبار الجادة، بطريقة سلسلة وبسيطة، كما انبهر الحكام بطريقة إلقائها للخبر العاجل، فقالت لها ليلى علوي: «عندك حضور وبشوشة»، في حين قال لها المايسترو نادر عباسي: «صوتك حلو والقائك كان جميل».

تامر محسن يشيد بأداء غدير سامي

وكان تامر محسن من أكثر المعجبين بأداء غدير سامي، إذ قال لها: «برافو عليكي، في حاجتين عجبوني جدا، وحسستيني انك مش جاية امتحان، وتصرفاتك كانت مطمأنة ليا، والاخبار الخفيفة بتعمليها بروح، وعندي احساس إنك بتعبري عن وجهة نظرك في الخبر بتعبيرات وجهك».

المواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة

الجدير بالذكر أنه تأهل ١٠ مشتركين للمرحلة الثالثة بالحلقات السابقة، وهما يمنى حسني رقم 116 من الإسكندرية، ورحمة ضاحي رقم 117 من القاهرة، وفارس مصطفى رقم 120 من الأقصر، كروان رقم 119 من القاهرة، آية البحيري رقم 118 من البحيرة، من فئة الغناء.

أما عن الخمس الآخرين، فكانوا نادين خالد رقم 2016 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من الإسكندرية، ومادونا هاني رقم 219 من أسيوط، ومريم مصطفى رقم 220 من القاهرة، ويوسف الجبروني رقم 217 من بورسعيد، من فئة التمثيل.

انطلاقة برنامج الدوم

على نفس السياق، انطلاقة برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.