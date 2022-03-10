/684725/عيلة-كلها-موهوبة-أميرة-ضاحي-تتألق-على-مسرح-الدوم-بعد-نجاح-شقيقتها

قدمت المتسابقة أميرة ضاحي على خشبة مسرح الدوم، أداء رائع لأغنية «مين السبب في الحب»، واجتمعت لجنة التحكيم على أنها استطاعت التوفيق في اختيار العمل المناسب لصوتها رغم صعوبة أدائه.

دوت الخليج يرصد نجاح المتسابقة أميرة ضاحي في اختطاف قلوب لجنة تحكيم الدوم بعد شقيقتها

وأشادت لجنة تحكيم الدوم المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمايسترو نادر عباسي، والمخرج تامر محسن، بأداء الموهبة الشابة أميرة ضاحي، وصوتها الخلاب، فقالت لها ليلى علوي: «صوتك حلو واحساسك حلو»، في حين قال لها نادر عباسي: «صوت خاص بتغني بشجاعة وتمكن، رغم اختيارك الصعب الأغنية»، وكان المخرج تامر محسن نفس رأي ليلى علوي ونادر عباسي.

الجدير بالذكر أنه تأهلت شقيقة أميرة ضاحي في الحلقة السابقة، لمرحلة المفتاح الذهبي التي بدأ الجمهور في التصويت لهم حتى يتم تألهم للمرحلة الثالثة، لذلك علقت ليلى علوي على أداء ضاحي قائلة: «عيلة كلها موهوبة».

موعد عرض برنامج الدوم

هذا ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

ويمكنك التصويت للمتسابقين الذي ترجح نقلهم للمرحلة الثالثة، من خلال إرسال رسالة برقم المتسابق على رقم 4050، أو من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

بداية برنامج الدوم

والجدير بالذكر، أن بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.