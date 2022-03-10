/684724/الشوط-الأول-برشلونة-يسيطر-وجالطة-سراي-يهدد-بالتسجيل

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين برشلونة وجالطةا سراي التركي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الاول أمام جالطةا سراي ولكن بدون أي خطورة على مرمى الفريق التركي، على الرغم من تراجع رفاق مصطفى محمد في الملعب.

جاء أخطر كرات الشوط الأول بين برشلونة وجالطة سراي من خلال أكتوركوغلو مهاجم الفريق التركي، الذي توغل بالكرة وراوغ مدافعي الفريق الكتلوني، وتسديدة قوية ليقابلها دست في اللحظات الأخيرة وتعلو فوق المرمى.

سددة مصطفى محمد كرة خطرة على مرمى تير شتيجين، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن من الملعب يرتقي إلها الفرعون ويسددها برأسية ضعيفه على المرمى، ولكن الفار يحرمه من المتابعة بداعي التسلل عليه.

تشكيل برشلونة ضد جالطة سراي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، إريك جارسيا، ألبا.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أداما تراوري، ممفيس ديباي، فيران توريس.

البدلاء: نيتو، تيناس، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، برايثوايت، لينجليه، لوك دي يونج، مينجويزا، أوباميانج.

تشكيل جالطة سراي اليوم ضد برشلونة

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: ساشا بوي، نيلسون، ماركاو، فان أنهولت.

خط الوسط: تايلان، بيركان، فيجيولي، ريان بابل.

خط الهجوم: محمد كريم أكتوركوغلو، مصطفى محمد.

قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي و ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي و موناكو الفرنسي

بورتو البرتغاليو ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي و باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني و وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني و جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني و سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني و اينتراخت فرانكفورت الألماني