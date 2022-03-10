/684717/بمجموعة-من-أغنياته-محمد-عدوية-يتألق-في-برنامج-معكم-منى-الشاذلي

يحل اليوم 10 مارس، الفنان محمد عدوية في برنامج معكم منى الشاذلي الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، ليقدم عدوية عدد من أغنياته وأغنيات والده أحمد عدوية، ويتحدث عن تفاصيل علاقته بابيه وأولاده

دوت الخليج ينقل لكم تفاصيل لقاء الفنان محمد عدوية مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة cbc

محمد عدوية يتحدث عن علاقته بوالده في برنامج معكم منى الشاذلي

تحدث الفنان محمد عدوية عن علاقته بوالده في سن الطفولة، ومدى انبهاره بوالده وفنه، وحجم جمهوره العريض، وقال عدوية: "ماكنتش عايز أروح المدرسة كنت عايز أقد مع الأستاذ اللي هو أبويا"، وكشف محمد عدوية عن عدد الملحنين والموسيقيين الذين رأهم في المنزل منذ الصغر، وكان يتابعهم جميعهم ويتابع والده في كل تعاملاته دون مشاركة.

وقال محمد عدوية عن محمود العسيلي أنه فنان "شاطر"، وقام بأداء أغنية هيكسروك، الذي تشارك عدوية والعسيلي في تقديمها من قبل في أحد الإعلانات الدعائية.

عرض فيديو كليب استضعفوني لأول مرة في برنامج معكم منى الشاذلي

قدم محمد عدوية أغنية جديدة باسم استضعفوني، وقام برنامج معكم منى الشاذلي لعرضه لأول مرة من خلال شاشة التليفزيون، وهنأته منى الشاذلي بها، وبعدها طلت من عدوية أن يقوم بغناء واحدة من أغاني والده النجم أحمد عدوية، فأختار أحمد أغنية ما بلاش اللون دا معانا، التي أداها بطريقته الخاصة وصوته الناعم، وتبعها بأغنية كله على كله.

محمد عدوية يقدم أغنية المولد منفردًا

قدم الفنان محمد عدوية أغنية المولد منفردًا، وهي في الأصل دويتو بين أحمد عدوية ونجله محمد، وقام بتقديمها بإضافات بسيطة عن الأغنية الأصلية.

وهي من كلمات ربيع فرج ألحان محمد عدوية نفسه، صدرت عام 2015، ولكماتها:

الدنيا مولد مغلوب وغالب.. غالب ومغلوب

والي بيقع يا عيني بيروح وينداس

المولـــد.. دنيا يا مولد

الدنيا يا مولد شايفين ناس شايفين ناس

الي راح ما راح وشكوتك لله.. الي راح ما راح يا قلبي شكوتك لله

المولد مرجيح وعيال ووشوش درويش عمال تبوح بكلام مسموح

وكلام مكتوب في قلوب الناس ممنوع يتقال

المولد مرجيح وعيال ووشوش درويش عمال تبوح بكلام مسموح

وكلام مكتوب في قلوب الناس ممنوع يتقال

المولد مليان احوال والزحمه ماراح والليل يفوت وانا من عشقي حكمه ربك في الملكوت

ماشي بسبح رب الخلق وسط الخلق .. انا ماشي بسبح رب الخلق وسط الخلق

سهر الغلابه.. يا ليل ليل يا ليل يا ليل.. المـولــدالليل قول النهار ليه بعادك كتر

الليل يا ناس سهرانين ... واحنا يا عيني ولاد الليل

الدنيا فيها العجب يا ناس.