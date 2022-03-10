/684716/بتوقيع-محمد-فاضل-تفاصيل-تعاون-محمد-سعد-على-تقديم-سيرة-إسماعيل-ياسين

تعاقدت إحدى شركات الإنتاج على تقديم سيرة الفنان الكوميدي الشهير إسماعيل ياسين رغم قيام الفنان أشرف عبد الباقي تجسيدها من قبل، ولكنها وجده الجمهور بأنه افتقر لبعض الاشياء والتفاصيل الخاصة بالكوميديان الراحل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقديم محمد سعد للسيرة الذاتية لاسماعيل ياسين

ووفقا لتقارير صحفية، علم دوت الخليج بمشاركة الفنان محمد سعد سيرة إسماعيل ياسين في مسلسل جديد ومن إخراج المُخرج الكبير محمد فاضل، الذي يعود به الساحة الفنية بعد غياب دام طويلا.

السيرة الذاتية لاسماعيل ياسين

ولد إسماعيل ياسين في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث أنه مطرب و‌مونولوجست وممثل، وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد.

التحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي. عندما أفلس محل الصاغة الخاص بوالده نتيجة لسوء إنفاقه ثم دخل والده السجن لتراكم الديون عليه، اضطر الفتى للعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، فقد كان عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه منذ صغره. ثم اضطر إلى هجر المنزل خوفا من بطش زوجة أبيه ليعمل مناديا للسيارات بأحد المواقف بالسويس.

اسماعيل ياسين في السينما

فى عام 1939 كان بداية دخول اسماعيل ياسين السينما، عندما اختاره فؤاد الجزايرلى ليشترك في فيلم (خلف الحبايب). وقدم العديد من الأفلام لعب فيها الدور الثاني من أشهرها في تلك الفترة (علي بابا والأربعين حرامي) و(نور الدين والبحارة الثلاثة) و(القلب له واحد).وقد قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلم في حياته.

والتقى إسماعيل ياسين مع محمد فوزي في 16 فيلماً بين عامي 1947، و1954، وبذلك فإنه على الأغلب هو أكثر من مثل مع محمد فوزي، والأفلام التي مثلّها النجمان معاً: عروسة البحر وصاحبة العمارة، وحب جنون.