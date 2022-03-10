شوط أول سلبى بين برشلونة ضد جالاتا سراي فى الدوري الأوروبي

تعادل فريقا برشلونة ضد جالاتا سراي المحترف بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد سلبياً خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة حالياً على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022.

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الرسمي للمباراة وقدم أداء جيداً، حيث استطاع تحويل كرة برأسية قوية الا أنه كان متسللاً.

وحاول مصطفى محمد إظهار خطورة على مرمى برشلونة الذي تسيد الشوط الأول بالكامل حيث كان فريق جالاتا سراي معتمداً على الهجمات المرتدة.

وشهد محيط ملعب "كامب نو" اشتباكات بين الشرطة وجماهير جالاتا سراي قبل انطلاق المباراة المقامة حالياً. وألقت جماهير جالاتا سراي الشماريخ والألعاب النارية على الشرطة الكتالونية التي حرصت على تأمين محيط الملعب قبل انطلاق المباراة.

وتأهل فريق برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزاً عريضاَ على حساب نابولي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 للموسم الجاري 2021-2022، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بملعب الكامب نو.

ويأمل تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في الحصول على نتيجة كبيرة قبل التواجه الى تركيا لخوض مباراة العودة خاصة في الحالة الفنية والبدنية التي ظهر عليها لاعبوه في الفترة الماضية.

فيما تأهل جالاتا سراي متصدراً ترتيب المجموعة الخامسة على حساب لاتسيو الإيطالي حيث انتظر نتيجة مواجهات دور خروج المغلوب.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي.. حراسة المرمى: تير تشيجن. خط الدفاع: إيريك جارسيا، أراخو، ديست، جوردي ألبا خط الوسط: بيدري، نيكو، ديونج. خط الهجوم: فيران توريس، ممفيس ديباي، أداما تراوري.

فيما جاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي..

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: ساشا بوي، نيلسون، ماركاو، فان أنهولت.

خط الوسط: تايلان، بيركان، فيجيولي، ريان بابل.

خط الهجوم: محمد كريم أكتوركوغلو، مصطفى محمد.

ويمني دومينيك تورنت المدير الفني لفريق جالاتا سراي في تحقيق مفاجأة امام برشلونة رغم صعوبة المواجهة خاصة في ظل التألق الكبير للفريق الكتالوني محلياً وقارياً خلال المباريات الماضية وقدرته على الدخول دائرة المنافسة في الدوري الاسباني خلال الجولات الماضية ووصله الى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس على معلب "تورك تليكوم أرينا" بإسطنبول في تركيا.

وسبق أن واجه برشلونة نظيره جالاتا سراي فى 8 مناسبات سابقة عبر التاريخ، لم يحقق فيها الفريق التركي سوى فوز وحيد، وفاز برشلونة بخمس مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وعلى ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، التقى الفريقان 4 مرات، حقق فيها البارسا الفوز فى 3 وخسر مباراة وحيدة، بينما فاز جالاتا سراي بمباراة على ملعبه، وخسر مباراتين وتعادل مرة وحيدة.

برشلونة ضد جالاتا سراي

برشلونة ضد جالاتا سراي

برشلونة ضد جالاتا سراي

برشلونة ضد جالاتا سراي