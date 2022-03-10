ارتفاع ألسنة اللهب بحريق غرفة غاز المرج والحماية المدنية تحاول إخماده.. "صور"

يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات محاولة السيطرة على حريق ماسورة غاز طبيعى داخل غرفة بمنطقة المرج، وسط ارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق بالمكان.

وكشفت معاينة حريق المرج، أن غرفة 2×3 للغاز الطبيعى بمنطقة المرج، وقع بها حريق نتيجة لحدوث تسرب غاز وانفجار بالمكان وارتفعت السنة اللهب والنيران بطول 4 أمتار.

ويتعامل رجال الحماية المدنية بحرافية مع الموقف، حيث تم حصر النيران فى ارتفاع بطول متر، وساهمت عملية غلق محابس الغاز فى تسهيل عملية الإطفاء ويحاصر رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الانجاهات ولم ينتج عنه أى إصابات.

وكان غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق غرفة غاز طبيعى بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

اشتعال النيران

الحريق