"الخارجية": مباحثات مصرية قطرية في القاهرة لبحث سبل الدفع قدما بمسارات التعاون

استقبل السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، اليوم، الخميس، الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن الجانبان تناولا الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل الدفع قدماً بمسارات التعاون؛ كما تم التطرُق لعددٍ من قضايا المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادُل الرؤى بشأنها.